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Московские дворцы творчества подготовили программу ко Дню народного единства
Фестиваль детских мультфильмов во дворце детского творчества на Воробьевых горах

Московские дворцы творчества подготовили программу ко Дню народного единства

Захар Чайченко

Город

Московские дворцы творчества подготовили развлекательную программу для школьников в честь Дня народного единства, которая пройдет в онлайн-формате. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента образования и науки города Москвы во вторник, 3 ноября.

В сообщении сказано, что столичные учреждения дополнительного образования предлагают школьникам в онлайн-формате собственноручно изготовить российский флаг, подготовить праздничные открытки, побывать на виртуальной экскурсии, поучаствовать в викторине и даже нарисовать храм Василия Блаженного. Помимо этого, ученикам предлагают послушать патриотические песни в исполнении «Кавардак-music», узнать историю праздника в музыкальной форме и самостоятельно приготовить жаркое в горшочке по фирменному рецепту.

В организации данных мероприятий участвуют Центр детского и юношеского творчества «Бибирево», Центр творческого развития и музыкально-эстетического образования детей и юношества «Радость», Дворец творчества детей и молодежи «Восточный» и другие учреждения дополнительного образования, передает агентство городских новостей «Москва».

Напоминаем, что все вышеперечисленные события, посвященные Дню народного единства, пройдут 4 ноября в дистанционном формате, начиная с 11 часов утра.

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