Московские дворцы творчества подготовили программу ко Дню народного единства

Фестиваль детских мультфильмов во дворце детского творчества на Воробьевых горах

Московские дворцы творчества подготовили развлекательную программу для школьников в честь Дня народного единства, которая пройдет в онлайн-формате. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента образования и науки города Москвы во вторник, 3 ноября.

В сообщении сказано, что столичные учреждения дополнительного образования предлагают школьникам в онлайн-формате собственноручно изготовить российский флаг, подготовить праздничные открытки, побывать на виртуальной экскурсии, поучаствовать в викторине и даже нарисовать храм Василия Блаженного. Помимо этого, ученикам предлагают послушать патриотические песни в исполнении «Кавардак-music», узнать историю праздника в музыкальной форме и самостоятельно приготовить жаркое в горшочке по фирменному рецепту.

В организации данных мероприятий участвуют Центр детского и юношеского творчества «Бибирево», Центр творческого развития и музыкально-эстетического образования детей и юношества «Радость», Дворец творчества детей и молодежи «Восточный» и другие учреждения дополнительного образования, передает агентство городских новостей «Москва».

Напоминаем, что все вышеперечисленные события, посвященные Дню народного единства, пройдут 4 ноября в дистанционном формате, начиная с 11 часов утра.

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