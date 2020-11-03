Москвичам рассказали о работе городских учреждений в День народного единства

Фото: mos.ru/Официальный сайт Мэра Москвы

График работы учреждений социальной сферы в столице изменится в связи с праздником Дня народного единства в среду, 4 ноября. Так, например, взрослые отделения поликлиник будут работать с 09:00 до 16:00. На дому медицинскую помощь окажут с 08:00 до 20:00.

Травмпункты и КТ-центры будут круглосуточными. Детские поликлиники примут пациентов на дому с 09:00 до 15:00. Травматологические отделения будут открыты с 08:00 до 22:00, молочно-раздаточные пункты — с 06:30 до 12:00.

Узнать график специалистов можно в поликлинике или по номеру горячей линии.

Территориальные центры социального обслуживания 4 ноября будут закрыты. При экстренной необходимости жителям столицы старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями соцработники доставят на дом продукты и необходимые лекарства. Остальные услуги предоставят в дистанционном формате. Так, например, москвичей проконсультируют насчет получения социальных услуг, психологической и юридической помощи. В электронном виде также примут заявления на адресную социальную помощь.

Центры социальной помощи семье и детям, а также центры поддержки семьи и детства 4 ноября будут закрыты.

В День народного единства отделы ЗАГС столицы не будут работать. Во вторник, 3 ноября, их можно посетить с 09:00 до 17:00. Записаться можно по телефону +7 (495) 777-77-77, а также по телефонам отделов ЗАГС.

Также через единый портал госуслуг горожане могут подать электронное заявление о заключении и расторжении брака, рождении и усыновлении детей.

Центры госуслуг 4 ноября будут закрыты. Специалисты других служб, находящиеся в офисах «Мои документы», в праздничный день примут жителей столицы по собственному графику. Подразделения отдела по вопросам миграции МВД, которые расположены в центрах госуслуг, 3 ноября будут работать с 11:00 до 19:00, 4 ноября у них будет выходной.

Ветеринарные клиники столицы 4 ноября будут принимать посетителей в обычном режиме, передает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что Музей Победы проведет экскурсии для рожденных в один год с первым празднованием Дня народного единства. Отмечается, что бесплатные экскурсии пройдут для подростков 2005 года рождения. Именно в этом году впервые начали праздновать День народного единства. Ребята смогут посетить масштабную экспозицию «Подвиг народа». Они услышат множество историй о судьбах людей военного поколения.

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