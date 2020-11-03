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Краудсорсинг-проект по развитию приложения «Зачетная Москва» стартовал в столице
Фото: pixabay.com

Краудсорсинг-проект по развитию приложения «Зачетная Москва» стартовал в столице

Юлия Ямпольская

Город

Жителей столицы пригласили принять участие в краудсорсинг-проекте по развитию мобильного приложения «Зачетная Москва». Свои идеи им необходимо прислать до 6 ноября. 8 ноября эксперты отберут лучшие, а затем в период с 9 по 11 ноября за них проголосуют пользователи. Об этом во вторник, 3 ноября, сообщили в пресс-службе проекта ГКУ «Новые технологии управления».

Заместитель мэра столицы в правительстве Москвы, руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина рассказала, что «Зачетная Москва» является городским приложением для студентов. Оно было запущено в ноябре 2019 года.

— За год у молодежи наверняка накопилось достаточно идей, как его улучшить. Предлагаем всем желающим поделиться своим мнением. Выбранные экспертами и пользователями предложения будут реализованы, — сообщила Сергунина.

Так, например, участники смогут предложить идеи по улучшению функционала рейтинга пользователей, а также новым видам поощрений.

Платформа crowd.mos.ru появилась в 2014 году. За шесть лет ее пользователями стали более 200 тысяч человек, они предложили свыше 100 тысяч идей. Из них для реализации были отобраны больше четырех тысяч, а свыше двух тысяч уже реализовали. Горожане участвовали в проектах «Мой парк», «Московские библиотеки», «Культурные центры. Будущее», «Музеи Москвы», «Электронный дом», «Мой офис госуслуг» и других.

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