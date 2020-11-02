Серию онлайн-вебинаров по ИТ-технологиям проведут для НКО Москвы

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В столице в ноябре начнется новый цикл онлайн-лекций городского образовательного проекта для некоммерческих организаций «НКО Лаб». Об этом рассказала заместитель мэра столицы в правительстве Москвы, руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, цикл будет посвящен использованию информационных технологий в благотворительной практике.

— Участники ближайших вебинаров научатся использовать современные цифровые решения, узнают, как лучше организовать дистанционную работу и как можно автоматизировать взаимодействие НКО с подопечными и партнерами, — сказала Наталья Сергунина.

Вебинар «Информационные технологии в коммуникациях команды социального проекта» пройдет 11 ноября. Эксперт расскажет, как выстроить эффективные коммуникации во время дистанционной работы, как ставить задачи и контролировать их выполнения на удаленке.

Также всех желающих приглашают присоединиться к вебинару «НКО и CRM. Постановка задач и выбор системы», который пройдет 12 ноября. Специалисты помогут некоммерческим организациям улучшить навыки работы с подопечными, жертвователями и партнерами.

Кроме того, на 18 ноября запланирован вебинар «Применение мессенджеров для НКО при создании чат-ботов». Пользователей научат создавать чат-боты, а также покажут, как использовать цифровых помощников в работе НКО.

Цикл завершится вебинаром «Как правильно выбрать программу для ведения бухгалтерского учета в небольших НКО», который состоится 25 ноября.

Все онлайн-мероприятия будут начинаться в 14:00. Увидеть их можно будет на портале «Душевная Москва», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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