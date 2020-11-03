Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Россиянин погиб при крушении катера в турецкой Анталье
Фото: youtube.com/112NHN

Россиянин погиб при крушении катера в турецкой Анталье

Виктория Родимкина

Происшествия

В турецкой Анталье в результате крушения прогулочного катера скончался гражданин России. Об этом сообщил представитель генерального консульства России в Анталье во вторник, 3 ноября.

Уточняется, что катер затонул у берегов Аланьи в провинции Анталья. По данным властей Турции, судно вышло в море с однодневной экскурсией. На борту находились 32 туриста, в том числе россияне. Около 10:00 по московскому времени катер сел на подводные скалы в районе мыса у крепости Аланьи и затонул.

— Пассажиры были оперативно высажены на близлежащую отмель в ожидании спасателей. В результате поисково-спасательных работ в трюме затонувшего судна было обнаружено тело гражданина России 1983 года рождения, — передает сообщение РИА Новости.

По словам представителя генконсульства, остальные туристы были отправлены на берег для оказания медпомощи. Их жизни ничего не угрожает. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

Видео: Telegram-канал Mash

Читайте также: «Отгородиться от всего мира»: закроют ли Турцию для россиян из-за COVID-19

АнтальясмертьТурция
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Камран Гасанов
Камран Гасанов

Трамп для России опасен, но Байден еще хуже

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Как научить врача лечить

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Небескорыстные добрые дела

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Подражание терроризму — и есть терроризм

Владимир Платонов
Владимир Платонов

В Москве торгуют по правилам

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Убит за переписку в родительском чате

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Все мы тотально несчастливы, правда?

Все мнения
О проекте