Россиянин погиб при крушении катера в турецкой Анталье

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В турецкой Анталье в результате крушения прогулочного катера скончался гражданин России. Об этом сообщил представитель генерального консульства России в Анталье во вторник, 3 ноября.

Уточняется, что катер затонул у берегов Аланьи в провинции Анталья. По данным властей Турции, судно вышло в море с однодневной экскурсией. На борту находились 32 туриста, в том числе россияне. Около 10:00 по московскому времени катер сел на подводные скалы в районе мыса у крепости Аланьи и затонул.

— Пассажиры были оперативно высажены на близлежащую отмель в ожидании спасателей. В результате поисково-спасательных работ в трюме затонувшего судна было обнаружено тело гражданина России 1983 года рождения, — передает сообщение РИА Новости.

По словам представителя генконсульства, остальные туристы были отправлены на берег для оказания медпомощи. Их жизни ничего не угрожает. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

Видео: Telegram-канал Mash

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