Уровень безработицы в Москве снизится до 0,4-0,5 процента в 2021 году

/ Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Уровень безработицы в столице снизится до 0,4-0,5 процента в 2021 году. Об этом во вторник, 3 ноября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства города.

Уточняется, что в 2020 году уровень безработицы вырос до 3 процентов, передает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее сообщалось, чтообъемы производства в Москве с начала 2020 года выросли на 4,6 процента. Отмечается, что в столице сохранилась высокая инвестиционная активность в 2020 году. По результатам первого полугодия инвестиции в основной капитал увеличились на 8,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

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