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Прием заявок на субсидии для центров услуг для бизнеса продлили до 16 ноября
Фото: Depositphotos

Прием заявок на субсидии для центров услуг для бизнеса продлили до 16 ноября

Юлия Ямпольская

Город

Прием заявок на субсидии на создание центров услуг для бизнеса и обучение персонала продлили до 16 ноября. С их помощью малые и средние предприятия Москвы возместят расходы на обучение работников, а коммерческие коворкинги — на обустройство центров услуг для бизнеса. Об этом во вторник, 3 ноября, сообщил глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

По его словам, в последние дни более 700 малых и средних предприятий города готовили документы по субсидии на обучение персонала организации.

— Было принято решение продлить прием заявок на этот вид поддержки. С его помощью предприниматели могут возместить до 95 процентов средств, которые инвестировали в развитие своих сотрудников. Размер выплаты может достигать 120 тысяч рублей на одного человека в год и до 10 миллионов рублей суммарно на компанию, — уточнил Фурсин.

Такой вид поддержки распространяется на программы среднего и дополнительного профессионального образования. Вернуть средства также можно за программы профессиональной переподготовки с присвоением дополнительных квалификаций.

Также Фурсин отметил, что развитие инфраструктуры поддержки предпринимателей столицы является важной задачей департамента.

— Владельцы коворкингов, которые разместят на своей территории центр услуг для бизнеса, где их посетители смогут получить консультации и другую помощь, смогут компенсировать свои расходы. Максимальный размер выплаты составляет один миллион рублей, — цитирует Фурсина официальный сайт мэра Москвы.

Накануне Сергей Собянин назвал приоритеты инвестиционной программы на 2021–2023 годы. Онуточнил, что основным приоритетом АИП является развитие транспортной инфраструктуры города.

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