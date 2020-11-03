Создатель мультфильма о Незнайке умер в возрасте 85 лет

Фото: animator.ru / Аниматор.ru

Художник-конструктор кукол, создатель мультфильма «Волшебник Изумрудного города» и серии картин о Незнайке Владимир Шафранюк умер в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе «Союзмультфильма».

Владимиру Шафранюку было 85 лет. Он скончался в собственном доме. Причина смерти не называется, передает РИА Новости.

СПРАВКА «ВМ»

Владимир Шафранюк родился в 1935 году. Окончил Московский инженерно-физический институт. Шафранюк работал на киностудиях «Союзмультфильм» и «Мульттелефильм». Участвовал в создании целой серии мультфильмов о Незнайке. Также трудился над мультфильмами «Добрыня Никитич», «Дядюшка Ау в городе», «Двенадцатая ночь» и «Волшебник Изумрудного города».