Дело возбудили из-за пансионата в Саратове, где пенсионеры жили в подвале

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Следствие возбудило уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья в одном из частных саратовских пансионатов для престарелых граждан. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Саратовской области во вторник, 3 ноября.

По инфорамции следствия, в период с августа по сентябрь 2020-го индивидуальный предприниматель организовал в арендуемом им в двухэтажном здании на улице Архитектора Салько предоставление услуг по размещению пожилых людей. При этом работники пансионата оказывали постояльцам услуги ненадлежащего качества. Также пожилым не оказывалась медицинская помощь из-за отсутствия медицинского работника.

Деятельность пансионата была приостановлена по решению суда. На сайте СК уточняется, что расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что в саратовском частном пансионате «Мирра» пожилые люди ютились в подвале и массово заразились чесоткой. Кроме того, уточнялось, что два постояльца из-за отсутствия должного ухода находились в крайне тяжелом состоянии и позже скончались в больнице.

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