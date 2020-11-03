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Столичным врачам и учителям увеличат зарплаты в 2021 году
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Столичным врачам и учителям увеличат зарплаты в 2021 году

Вероника Кузьминова

Город

Работникам бюджетной сферы увеличат заработную плату почти на четыре процента в следующем году. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Повышение зарплаты на 3,7 процента ждет медиков, педагогов, соцработников, сотрудников учреждений культуры, научной сферы и работников других бюджетных организаций.

Медикам со статусом «Московский врач» продолжат выплачивать дополнительные средства. На это выделили 8,2 миллиарда рублей. Также продолжат выплачивать надбавку за работу в Московской электронной школе и классное руководство. На это из бюджета направят 18,3 миллиарда рублей, передает РИА Новости.

Читайте также: Правительство Москвы спрогнозировало рост средних зарплат в 2021–2023 годы

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