Столичным врачам и учителям увеличат зарплаты в 2021 году
Работникам бюджетной сферы увеличат заработную плату почти на четыре процента в следующем году. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.
Повышение зарплаты на 3,7 процента ждет медиков, педагогов, соцработников, сотрудников учреждений культуры, научной сферы и работников других бюджетных организаций.
Медикам со статусом «Московский врач» продолжат выплачивать дополнительные средства. На это выделили 8,2 миллиарда рублей. Также продолжат выплачивать надбавку за работу в Московской электронной школе и классное руководство. На это из бюджета направят 18,3 миллиарда рублей, передает РИА Новости.
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