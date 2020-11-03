Правительство Москвы спрогнозировало рост средних зарплат в 2021-2023 годы

Фото: Анна Куприянова, «Вечерняя Москва»

Правительство Москвы спрогнозировало рост средних зарплат и инвестиций в 2021-2023 годы. Об этом во вторник, 3 ноября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства города по итогам заседания президиума правительства столицы.

Отмечается, что прогноз содержит анализ основных факторов, которые оказывают влияние на социально-экономическое развитие Москвы. На заседании президиума правительства столицы рассказали, что важнейшим условием возобновления роста городской экономики станет прекращение пандемии за счет проведения массовой вакцинации населения в Москве и сопредельных регионах России.

Согласно прогнозу, увеличение валового регионального продукта столицы в 2021-2023 годы составит 3,3 — 3,4 процента в год. Рост реальной заработной платы ожидается в районе 2,3 — 3,5 процента ежегодно, рост инвестиций прогнозируется на уровне 5 — 5,8 процента в год, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее стало известно, что согласно прогнозу правительства Москвы, уровень безработицы в столице снизится до 0,4-0,5 процента в 2021 году.

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