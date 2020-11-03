«Подумай о своей даме»: Екатерина Климова показала снимки с рыцарским доспехом

Фото: instagram.com/klimovagram

Актриса Екатерина Климова порадовала фанатов новыми снимками. Артистка опубликовала в Instagram-аккаунте фотографии с железным рыцарским доспехом.

Климова показала сразу несколько снимков: за руку с доспехом и в обнимку.

— Хочешь быть победителем? Не геройствуй, опусти забрало, рыцарь. Подумай о своей даме сердца, — подписала снимки Климова.

Подписчики предположили, что актриса участвует в новых съемках. На кадрах видно, что Екатерина одета в офицерскую форму. Фанаты попросили Климову как можно чаще выкладывать фотографии со съемок.

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