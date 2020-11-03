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Водителей предупредили об ограничении движения из-за матча «Локомотив» — «Атлетико»
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Водителей предупредили об ограничении движения из-за матча «Локомотив» — «Атлетико»

Кирилл Николаев

Транспорт
Россия, Москва, Большая Черкизовская улица, 125с1 Карта всех событий

Водителей предупредили об ограничении движения в районе проведения матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между московским «Локомотивом» и мадридским «Атлетико», который начнется во вторник, 3 ноября, в 20:55 по московскому времени. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Движение будет ограничено в районе «РЖД Арены» на улице Большой Черкизовской.

Болельщикам, которые планируют посетить матч, посоветовали воспользоваться станцией метро «Черкизовская» и станцией Московского центрального кольца (МЦК) «Локомотив».

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