Ученые выяснили, как приготовить рис и сохранить все его полезные свойства

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Британские ученые из Шеффилдского университета назвали самый безвредный способ приготовления рисовой крупы. Данное исследование было опубликовано в зарубежном издании Science of The Total Environment.

Несмотря на полезные свойства риса, его главным недостатком признана способность накапливать мышьяк, который увеличивает шанс смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Эксперты провели исследование, которое показало, что при пропаривании вода впитывает в себя большое количество вредных веществ, при этом сохраняя его полезные качества.

По словам экспертов, для начала следует вскипятить воду, после добавить рис и варить его в течение пяти минут. После проведенных операций необходимо слить старую воду, вобравшую в себя весь мышьяк, и добавить свежую, при этом накрыв кастрюлю крышкой и готовя рис на слабом или среднем огне, пока вся жидкость окончательно не впитается в крупу.

Исследователи подтверждают, что данный способ удаляет около 54 процентов неорганических соединений из коричневого риса и около 73 процентов из белого риса, сохраняя при этом наибольшее количество питательных веществ — фосфора, калия, магния, цинка и марганца.

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