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«Фильм «В бой идут одни старики» интереснее»: депутат Госдумы — о выборах президента в США
Фото: twitter.com/mschlapp

«Фильм «В бой идут одни старики» интереснее»: депутат Госдумы — о выборах президента в США

Евгения Звощик

Внешняя политика

Глава комитета Государственной думы по образованию и науке и эксперт в области международных отношений Вячеслав Никонов дал оценку американской избирательной кампании. По его словам, происходящее в США «интересно».

— Но фильм «В бой идут одни старики», на мой взгляд, интереснее, чем нынешняя американская избирательная кампания, где сталкиваются два весьма престарелых джентльмена, — заявил Никонов на панельной дискуссии «Русский мир онлайн».

Он отметил, что оба кандидата в президенты США говорят такие вещи, из-за которых, по его мнению, «ни за одного, ни за другого голосовать не хочется». Парламентарий добавил, что не хотел, чтобы его слова «были вмешательством в американскую избирательную кампанию», передает РИА Новости.

Напомним, во вторник, 3 ноября, в США проходят выборы президента. В президентской гонке участвуют нынешний глава США Дональд Трамп. Его соперник — кандидат от Демократической партии и бывший вице-президент США Джо Байден. Также свои кандидатуры на пост президента предложили и другие претенденты.

Читайте также: Американцы назвали предвыборную кампанию Байдена более удачной, чем у Трампа

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