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В РПЦ осудили действия волгоградской семьи по «изгнанию бесов» из сына
Фото: Telegram-канал «RT на русском»

В РПЦ осудили действия волгоградской семьи по «изгнанию бесов» из сына

Евгения Звощик

Общество

Глава Синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда прокомментировал действия родителей в Волгоградской области, которые «изгоняла бесов» из сына. Свое мнение он выразил в Telegram-канале во вторник, 3 ноября.

Он отметил, что ранее действительно существовала практика изгнания бесов, которую проводил опытный священник в исключительных случаях и по благословению правящего архиерея. По словам Легойды, сейчас бытует ложное представление, что «изгнание бесов — это панацея от всех жизненных проблем». Он уточнил, что этим пользуются разные лжестарцы.

— Самостоятельно выносить суждение о том, что человек, а в особенности ребенок, одержим злым духом, а тем более, самочинно пытаться изгнать из него бесов — опасно и вредно, — подчеркнул священник.

Он выразил мнение, что волгоградской семье необходима квалифицированная помощь врачей для определения состояния душевного здоровья их ребенка, а также совет опытного пастыря. Легойда добавил, что в любых обстоятельствах «крайне неэтично делать шоу из страданий человека», а тем более ребенка.

Ранее в Сети было опубликовано видео, на котором родители 10-летнего мальчика проводят над ним обряд «экзорцизма». Инцидент произошел в селе Гусевка Волгоградской области. На кадрах видно, как семейная пара скрутила сына, после они обдали его освященной водой и помазали чесноком. Ребенок на видео кричал.

Читайте также: «Изгонявшие бесов» из сына родители объяснили свой поступок

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