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Уровень террористической угрозы повысили в Великобритании
Фото: twitter.com/IANS Tweets

Уровень террористической угрозы повысили в Великобритании

Евгения Звощик

В мире

Уровень террористической угрозы в Великобритании повысили с «существенного» до «серьезного». Об этом сообщила глава министерства внутренних дел страны Прити Пател на своей официальной странице в соцсети Twitter во вторник, 3 ноября.

— Это мера предосторожности, не связанная с конкретной угрозой, — уточнила Пател.

Кроме того, она призвала общественность к бдительности и попросила сообщать правоохранителям обо всех подозрительных случаях.

Стоит отметить, что объявление о повышении уровня угрозы последовало за терактами во Франции и в Австрии.

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