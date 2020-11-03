Уровень террористической угрозы повысили в Великобритании

Фото: twitter.com/IANS Tweets

Уровень террористической угрозы в Великобритании повысили с «существенного» до «серьезного». Об этом сообщила глава министерства внутренних дел страны Прити Пател на своей официальной странице в соцсети Twitter во вторник, 3 ноября.

— Это мера предосторожности, не связанная с конкретной угрозой, — уточнила Пател.

Кроме того, она призвала общественность к бдительности и попросила сообщать правоохранителям обо всех подозрительных случаях.

The Joint Terrorism Analysis Centre has changed the UK terror threat level from substantial to severe.



This is a precautionary measure and is not based on any specific threat.



The public should continue to remain vigilant and report any suspicious activity to the police. pic.twitter.com/XJa0gXetee — Priti Patel (@pritipatel) November 3, 2020

Стоит отметить, что объявление о повышении уровня угрозы последовало за терактами во Франции и в Австрии.

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