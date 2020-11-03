Глава МВД Австрии рассказал подробности об убитом в Вене террористе

Фото: facebook.com/WienerPolizei.at

Убитый в Вене террорист имел двойное гражданство — Австрии и Северной Македонии. Мужчине было 20 лет. Об этом сообщил глава МВД Австрии Карл Нехаммер во вторник, 3 ноября, во время пресс-конференции. Его выступление транслировал телеканал Welt.

— У него были укороченный автомат Калашникова, винтовка, еще одно огнестрельное оружие и мачете, — уточнил Нехаммер.

Кроме того, он рассказал, что убитый преступник уже имел судимость за попытку примкнуть к террористическому объединению «Исламское государство»*. Террориста приговорили к 22 годам заключения, но выпустили раньше срока. После суда мужчина должен был участвовать в программе «дерадикализации» по изменению мировоззрения. Ему удалось убедить австрийские правоохранительные органы в своем «исправлении» и выйти на свободу преждевременно.

Ранее Нехаммер уточнил, что в результате теракта в Вене четыре человека погибли, а 22 получили ранения. По делу о теракте были задержаны 14 человек из окружения ликвидированного стрелка.

Стрельба в Вене

Напомним, стрельба в центре Вены произошла вечером 2 ноября. Глава МВД Австрии назвал стрельбу в городе терактом. При этом в Министерстве внутренних дел Австрии ранее сообщали о нескольких жертвах, не называя конкретное их число.

Одного из нападавших удалось ликвидировать. Сотрудники правоохранительных органов продолжают поиски сбежавших террористов. Как заявил министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер, преступники вооружены и представляют опасность. В связи с этим министр призывает жителей Вены оставаться в домах и не выходить на улицу.

Ответственность за стрельбу в Вене взяли на себя джихадисты, назвав причиной преступления сведение счетов за участие Австрии в международной коалиции по борьбе с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство»*.

*«Исламское государство» (ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014 года и запрещена на территории России.

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