«Австрия не оскорбляет пророка»: Пушков прокомментировал теракт в Вене

Фото: council.gov.ru / Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

Член Совета Федерации Алексей Пушков выразил мнение, что теракты в Европе с участием Исламского государства (ИГ)* не имеют видимой логики. Об этом сенатор написал в своем микроблоге в соцсети Twitter во вторник, 3 ноября.

— Австрия не участвует в военных операциях на Ближнем Востоке и не оскорбляет пророка, — отметил политик.

По его словам, в отличие от фанатиков-индивидуалов боевики ИГ* наносят удары по европейским городам для того, чтобы показать свою силу. Пушков добавил, что «борьба за халифат не закончена».

Ранее сообщалось, что число жертв нападений в центре Вены увеличилось до пяти человек. По информации СМИ, скончался находившийся в тяжелом состоянии 21-летний юноша. Позже стало известно, что полиция задержала подозреваемого в совершении теракта в Вене на севере Австрии в городе Линц.

Стрельба в Вене

Напомним, стрельба в центре Вены произошла вечером 2 ноября. Глава МВД Австрии назвал стрельбу в городе терактом. При этом в министерстве внутренних дел Австрии ранее сообщали о нескольких жертвах, не называя конкретное число.

Одного из нападавших удалось ликвидировать. Сотрудники правоохранительных органов продолжают поиски сбежавших террористов. Как заявил министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер, преступники вооружены и представляют опасность. В связи с этим министр призывает жителей Вены оставаться в домах и не выходить на улицу.

Ответственность за стрельбу в Вене взяли на себя джихадисты, назвав причиной преступления сведение счетов за участие Австрии в международной коалиции по борьбе с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство»*.

*«Исламское государство» (ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014 года и запрещена на территории России.

Читайте также: Путин выразил соболезнования властям Австрии в связи с терактом в Вене