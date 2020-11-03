СМИ: Задержан подозреваемый по делу о теракте в Вене

Фото: youtube.com / The Sun

Полиция задержала подозреваемого в совершении теракта в Вене на севере Австрии в городе Линц. Об этом во вторник, 3 ноябр, сообщает австрийская газета Kronen Zeitung.

По данным издания, задержанный был застигнут врасплох, поэтому не оказал сопротивления. Уточняется, что еще один стрелок был ликвидирован правоохранителями накануне.

Ранее сообщалось, что число жертв нападений в центре Вены увеличилось до пяти человек. По информации СМИ, скончался находившийся в тяжелом состоянии 21-летний юноша.

Стрельба в Вене

Напомним, стрельба в центре Вены произошла вечером 2 ноября. Глава МВД Австрии назвал стрельбу в городе терактом. При этом в министерстве внутренних дел Австрии ранее сообщали о нескольких жертвах, не называя конкретное число.

Одного из нападавших удалось ликвидировать. Сотрудники правоохранительных органов продолжают поиски сбежавших террористов. Как заявил министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер, преступники вооружены и представляют опасность. В связи с этим министр призывает жителей Вены оставаться в домах и не выходить на улицу.

Ответственность за стрельбу в Вене взяли на себя джихадисты, назвав причиной преступления сведение счетов за участие Австрии в международной коалиции по борьбе с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство»*.

*«Исламское государство» (ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014 года и запрещена на территории России.

Читайте также: Путин выразил соболезнования властям Австрии в связи с терактом в Вене