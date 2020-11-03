МВД Австрии уточнило число пострадавших в результате теракта в Вене

Фото: twitter.com/LPDWien

Четыре человека погибли и 22 получили ранения в результате теракта в австрийской Вене. Об этом сообщил министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер во вторник, 3 ноября, во время пресс-конференции.

По его словам, по делу о теракте в Вене были задержаны 14 человек из окружения ликвидированного стрелка. При этом Нехаммер не исключил, что в теракте в Вене принимал участие один стрелок, передает ТАСС.

Стрельба в Вене

Напомним, стрельба в центре Вены произошла вечером 2 ноября. Глава МВД Австрии назвал стрельбу в городе терактом. При этом в Министерстве внутренних дел Австрии ранее сообщали о нескольких жертвах, не называя конкретное их число.

Одного из нападавших удалось ликвидировать. Сотрудники правоохранительных органов продолжают поиски сбежавших террористов. Как заявил министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер, преступники вооружены и представляют опасность. В связи с этим министр призывает жителей Вены оставаться в домах и не выходить на улицу.

Ответственность за стрельбу в Вене взяли на себя джихадисты, назвав причиной преступления сведение счетов за участие Австрии в международной коалиции по борьбе с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство»*.

*«Исламское государство» (ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014 года и запрещена на территории России.

Читайте также: «Австрия не оскорбляет пророка»: Пушков прокомментировал теракт в Вене