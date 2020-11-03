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Около 1,5 тысячи новых рабочих мест создадут в медкластере «Технополис «Москва»
Фото: mos.ru / Евгений Самарин

Около 1,5 тысячи новых рабочих мест создадут в медкластере «Технополис «Москва»

Кирилл Николаев

Город

В медфармкластере особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» планируют создать около 1,5 тысячи новых рабочих мест в ближайшие пять лет. Об этом во вторник, 2 ноября, сообщили в пресс-службе ОЭЗ.

В настоящее время в московской особой экономической зоне насчитывается 12 компаний-резидентов со специализацией в области медицинского оборудования и фармацевтики. Они занимаются производством лекарственных препаратов, ортопедической обуви и глюкометров.

На данный момент на этих предприятиях трудоустроены 210 человек. В 2021 году резиденты планируют создать в кластере около 800 новых рабочих мест, а через пять лет — до 1500, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В настоящее время «Технополис «Москва» объединяет свыше 180 предприятий.

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