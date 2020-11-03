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Терапевт объяснил, почему опасно промывать нос в период пандемии коронавируса
Фото: pixabay.com

Терапевт объяснил, почему опасно промывать нос в период пандемии коронавируса

Вероника Кузьминова

Здоровье

Промывание носа может негативно сказаться на организме, нарушив работу слизистой системы. Об этом заявила терапевт и семейный доктор Татьяна Романенко.

По ее словам, не рекомендуется использовать для промывания носа масла, мази, щелочи и кислоты.

— Это опасно, ведь нанося их на слизистую, мы нарушаем работу реснитчатого эпителия дыхательных путей, а следовательно, нарушаем работу организма, — цитирует Романенко Ura.ru.

Для профилактики коронавируса, по мнению терапевта, лучше использовать физиологический раствор.

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