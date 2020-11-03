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«Серебро в горло»: Галкин иронично высказался о мерах против COVID-19
Фото: youtube.com / ТО Gazgolder

«Серебро в горло»: Галкин иронично высказался о мерах против COVID-19

Вероника Кузьминова

Звезды

Юморист и телеведущий Максим Галкин иронично высказался о мерах по профилактике коронавируса. Звезда опубликовал новый пост в Instagram-аккаунте.

Галкин рассказал, что участвует в новых съемках, где сидит в жюри.

— Антиковидные меры предпринял: серебро в горло, хлорка под носом, в левое плечо грипп, в правое — пневмококк, руки в спирту, сердце в пятках, — высказался Галкин.

В таком же стиле юморист ответил своим подписчикам на замечания о неестественной красоте. Галкин признался, что у него «свежая подтяжка, ботокс во лбу, зубы вставные, плечи накладные». Фанаты оценили чувство юмора артиста и засыпали его комплиментами.

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