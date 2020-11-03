Театр Ермоловой отменил ноябрьские спектакли с Меньшиковым
Московский драматический театр имени М. Н. Ермоловой информирует зрителей об отмене спектаклей с участием народного артиста России Олега Меньшикова, запланированных на ноябрь.
Как сообщается в Instagram театра, причиной отмены стало состояние здоровья артиста. Подробности не приводятся.
Зрители, которые уже приобрели билеты, могут их вернуть в кассу театра до 6 декабря. Если билеты были куплены на сайте театра в электронном виде, списанные за них деньги автоматически будут возвращены на карту.
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Дорогие зрители, к сожалению, у нас ещё одна грустная новость – все спектакли с участием Олега Меньшикова, запланированные на ноябрь, отменяются по причине состояния его здоровья. Билеты на спектакли «Игроки» 12 ноября, «Макбет» 15 ноября, «1900» 18 ноября, «Оркестр мечты. Медь» 24 ноября, «Из пустоты…(восемь поэтов)» 27 ноября подлежат возврату. Средства за электронные билеты, приобретённые на нашем официальном сайте www.ermolova.ru, вернутся автоматически на карту, с которой прошла оплата. Билеты, купленные в кассе, подлежат возврату в кассу театра по 6 декабря включительно. Остальные спектакли состоятся согласно заявленному репертуару. Друзья, мы надеемся на ваше понимание и поддержку!
Публикация от Театр им. М.Н. Ермоловой (@ermolova_theater)
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