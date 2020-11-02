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Романа Виктюка оставили в больнице из-за COVID-19
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Романа Виктюка оставили в больнице из-за COVID-19

Вероника Кузьминова

Культура

Народный артист России, театральный режиссер Роман Виктюк продолжает лечиться в больнице после заражения коронавирусом. Об этом в понедельник, 2 ноября, сообщил пресс-секретарь Театра Романа Виктюка.

Режиссер идет на поправку, но продолжает наблюдаться у врачей в больнице, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что Романа Виктюка госпитализировали с коронавирусом. Инфекцией заболела половина труппы. Поэтому театр пришлось на некоторое время закрыть на карантин.

Роман Виктюк родился в 1936 году во Львове. Театральный режиссер имеет звания народного артиста и заслуженного деятеля искусств. Он является основателем и художественным руководителем Театра Романа Виктюка.

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Роман Виктюкрежиссеркоронавирус
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