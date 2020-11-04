Появилась новая гипотеза об отрезанном ухе Ван Гога

Кадр из фильма «Ван Гог. На пороге вечности»

Нидерландский художник-постимпрессионист Винсент Ван Гог отрезал себе ухо во время приступа алкогольного абстинентного синдрома — такое предположение сделали исследователи из Университетского медицинского центра Гронингена.

Эксперты изучили письма художника к его брату Тео. В текстах Ван Гог называл подобные припадки «простым приступом безумия художника», а также «душевной и нервной лихорадкой».

По версии авторов гипотезы, на фоне отказа от алкоголя у Ван Гога возникали приступы бреда, которые могли привести к членовредительству. Кроме того, ученые полагают, что художник страдал от пограничного расстройства личности, биполярного расстройства и скрытой эпилепсии.

При этом исследователи не склонны верить в гипотезу о том, что у Винсента Ван Гога была шизофрения, сообщает BBC.

Ранее французский исследователь творчества Ван Гога Вутер ван дер Веен раскрыл один из секретов работ Винсента Ван Гога, касающийся картины «Корни деревьев».

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