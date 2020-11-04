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Стали известны участники 1/8 финала Кубка России по футболу
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Стали известны участники 1/8 финала Кубка России по футболу

Юлия Ямпольская

Спорт

После победы «СКА-Хабаровска» против казанского «Рубина» стали известны участники 1/8 финала Кубка России по футболу. Уточняется, что по итогам матча «СКА-Хабаровск» вышел в следующий раунд турнира.

Также групповой этап преодолели «Спартак» (Москва), «Урал» (Екатеринбург), «Арсенал» (Тула), «Уфа», «Химки», «Ахмат» (Грозный), «Крылья Советов» (Самара), «Сочи» и «Тамбов».

Также на этой стадии в розыгрыш вступают шесть команд РПЛ, играющие в еврокубках — «Зенит» (Санкт-Петербург), «Локомотив» (Москва), «Краснодар», ЦСКА (Москва), «Ростов», «Динамо» (Москва). Данные команды будут являться хозяевами полей в своих матчах.

Отмечается, что пары определятся в ходе жеребьевки в ближайшие семь дней.

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