СМИ: Россия может единолично принять чемпионат Европы по футболу

Фото: АГН «Москва»

Россия может стать единственной страной — хозяйкой чемпионата Европы по футболу, который должен состояться с 11 июня по 11 июля 2021 года. Об этом в понедельник, 2 ноября, сообщает газета Le Parisien.

По данным издания, Россия является основным претендентом на проведение турнира, так как в стране в 2018 году прошел чемпионат мира, а число заболевших коронавирусом позволяет безопасно организовать мероприятие. Во французской газете добавили, что Россия озвучивала это предложение в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Проведение чемпионата Европы запланировано в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Изначально турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции чемпионат Европы перенесли на 2021 год.

Напомним, сборная России по футболу в групповом этапе турнира сыграет с командами Бельгии, Финляндии и Дании.

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