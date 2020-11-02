Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
СМИ: Россия может единолично принять чемпионат Европы по футболу
Фото: АГН «Москва»

СМИ: Россия может единолично принять чемпионат Европы по футболу

Кирилл Николаев

Спорт

Россия может стать единственной страной — хозяйкой чемпионата Европы по футболу, который должен состояться с 11 июня по 11 июля 2021 года. Об этом в понедельник, 2 ноября, сообщает газета Le Parisien.

По данным издания, Россия является основным претендентом на проведение турнира, так как в стране в 2018 году прошел чемпионат мира, а число заболевших коронавирусом позволяет безопасно организовать мероприятие. Во французской газете добавили, что Россия озвучивала это предложение в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Проведение чемпионата Европы запланировано в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Изначально турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции чемпионат Европы перенесли на 2021 год.

Напомним, сборная России по футболу в групповом этапе турнира сыграет с командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Тринадцать футболистов московских клубов вызвали в сборную России

СпортЧемпионат Европы по футболуРоссия
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Камран Гасанов
Камран Гасанов

Что Путин думает о Карабахе

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Убит за переписку в родительском чате

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Все мы тотально несчастливы, правда?

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Чистый воздух в Москве стал реальностью

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

Страх и ненависть во Франции

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Зачем закупаться товарами впрок

Татьяна Черниговская
Татьяна Черниговская

У наших детей другой мозг

Все мнения
О проекте