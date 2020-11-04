«С каких это?»: Милонов выступил против присвоения Нурмагомедову звания Героя России

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Депутат Государственной думы Виталий Милонов сомневается в том, что чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову следует давать звание Героя России.

— С каких это? Он отличный парень. Хорошо сражается. У него есть все регалии, которые положены для участника подобного рода соревнований. Я не хочу обидеть никого, но я бы не давал Героя России ему. Это неправильная практика (присваивать такое звание — прим. «ВМ») людям, которые побеждают в спортивных соревнованиях. Если это не сверхъестественный, сумасшедший и выдающийся поступок. Герой России — это парень в Дагестане, который погиб. Хабиб — отличный парень, супер, мы все его уважаем, но, наверное, он сам не считает себя человеком, который должен носить такое звание, — сказал Милонов «Вечерней Москве».

Ранее депутат Госдумы Гаджимурад Омаров обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой присвоить Нурмагомедову звание Героя России. В своем обращении он подчеркнул, что спортсмен всегда защищал и отстаивал честь страны, популяризирует спорт, ЗОЖ и семейные ценности среди молодежи.

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