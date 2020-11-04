Диетолог рассказала, чем можно заменить майонез в салате оливье

Фото: Предоставлено пресс-службой

Врач-диетолог, член Российской академии наук Ольга Григорьян назвала рецепт полезного салата оливье, в который не вошел основной и привычный всем ингредиент — майонез.

Диетолог объяснила это тем, что в данном продукте содержится глутамат натрия, способный вызвать серьезную пищевую зависимость. Кроме того, Григорьян подчеркнула, что по этой причине многие россияне едят с майонезом абсолютно все, даже хлеб.

По словам врача, в качестве здоровой заправки салата оливье может стать нежирная сметана или йогурт. Кроме того, она посоветовала заменить самый вредный элемент «новогодней» закуски на курятину, говяжий язык или мясо перепелок. Диетолог порекомендовала попробовать другой полезный салат, например, с тунцом, передает радиостанция «Говорит Москва».

Преданным любителям майонеза Ольга Григорьян посоветовала готовить соус из взбитых яиц и оливкового масла. Несмотря на то что заправка останется не менее калорийной, зато в ней не будет химических добавок. Таким образом, по ее словам, можно избавиться от нездоровой привычки есть майонез.

Читайте также: Диетолог рассказала о пользе употребления животных жиров зимой