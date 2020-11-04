Электроскутер взорвался в квартире на юге Москвы

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Россия, Москва, Электролитный проезд, 16к1 Карта всех событий

Электроскутер взорвался в квартире на юге столицы. Об этом в среду, 4 ноября, сообщили в пресс-службе МЧС России по Москве.

Инцидент произошел в Электролитном проезде, дом 16, корпус 1. В квартире на 14-м этаже возник хлопок аккумулятора электроскутера. Это привело к возгоранию личных вещей и мебели.

Пожар ликвидировали. В результате инцидента никто не пострадал. Из-за возгорания нарушено остекление квартиры с двух сторон, сообщает Интерфакс.

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