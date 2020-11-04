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«Такой же красивый, как вы»: Натали поздравила сына с 19-летием
Фото: instagram.com/natali_star74

«Такой же красивый, как вы»: Натали поздравила сына с 19-летием

Захар Чайченко

Звезды

Российская певица Наталья Рудина, известная публике под псевдонимом Натали, показала подписчикам в своем Instagram-аккаунте фото старшего сына Арсения. В честь дня рождения наследника, которому исполнилось 19 лет, артистка опубликовала архивные и новые снимки своего старшего ребенка.

— Сегодня малышу 19 лет! Рудин Арсений Александрович, мой любимый старший сынок, — сделала лаконичную подпись певица.

Фанаты певицы тут же отреагировали на фотографии Натали и отметили сильное сходство Арсения со своей матерью, не забыв поздравить именинника с праздником: «Малыш вырос, а мамочка все такая же молодая и красивая»; «Какие красивые у вас дети и вы сама»; «Счастья и здоровья сыну, удачи и всех благ, пусть будет сильным и мужественным».

Напомним, что певица Натали почти 30 лет живет в крепком браке с Александром Рудиным, за которого вышла замуж в 17 лет. В браке у пары родились три сына: старший Арсений, средний Анатолий и младший Евгений, которому сейчас всего три года.

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