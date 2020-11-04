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Муфтий Гайнутдин: В России нет таких проблем с уважением религий, как во Франции
Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Муфтий Гайнутдин: В России нет таких проблем с уважением религий, как во Франции

Кирилл Николаев

Религия

В России, в отличие от Франции, нет таких проблем с терпимостью и уважением традиционных религий. Об этом в среду, 4 ноября, сообщил председатель Совета муфтиев и Духовного управления мусульман России Равиль Гайнутдин в ходе встречи в режиме видеоконференции президента Российской Федерации Владимира Путина с лидерами традиционных религий.

По его словам, мусульмане и их духовные лидеры являются коренными жителями и патриотами. Они включены в российское общество.

— По сравнению с Францией, положение в нашей стране, хвала Господу, на порядок благополучнее — нет проблем адаптации, интеграции в общество у мусульман, — цитирует Гайнутдина РИА Новости.

Он добавил, что также нет трудностей с исламскими проповедниками и имамами в российских мечетях. Все они ведут диалог во благо всех народов России.

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