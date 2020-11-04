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Владимир Путин поздравил россиян с Днем народного единства
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Владимир Путин поздравил россиян с Днем народного единства

Кирилл Николаев

Общество

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил россиян с Днем народного единства. На встрече с представителями религиозных объединений он заявил, что среди тех, кто поднялся против внутренних распрей и унижения своей страны, были представители разных национальностей и вероисповедания.

— Они были едины в борьбе с иноземными захватчиками, с вероломством и предательством, — и потому победили, восстановили целостность державы и сильную власть, спасли, сберегли Отечество, — цитирует Путина РИА Новости.

Президент РФ подчеркнул, что патриотизм и сплоченность объединяют россиян. Народы страны исторически доказали свой выбор жить в мире и согласии друг с другом.

В то же время Путин отметил, что межнациональные отношения становятся предметом спекуляций в мире. На них пытаются паразитировать экстремисты.

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