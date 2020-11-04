Более 90 военнослужащих РФ выздоровели от COVID-19 за сутки

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

За сутки от коронавирусной инфекции вылечились 92 военнослужащих. Об этом сообщили на сайте Министерства обороны Российской Федерации.

Всего в Вооруженных силах РФ от коронавируса вылечились 14 004 человека. После второго отрицательного результата тестирования по истечению с контроля врачей сняты 537 военнослужащих. Общая численность снятых с медицинского контроля военнослужащих выросла до 54 649.

В настоящее время установлено 3409 военнослужащих с положительными результатами тестирования. Все они находятся под постоянным наблюдением врачей.

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