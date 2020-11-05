В четырех штатах США проголосовали за легализацию марихуаны

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Еще четыре штата Соединенных Штатов проголосовали за легализацию использования марихуаны в рекреационныхцелях. Таким образом высказались жители Монтаны, Южной Дакоты, Аризоны и Нью-Джерси.

В настоящее время число штатов, в которых разрешено использование марихуаны увеличилось до 15, а число проживающих на их территории граждан приблизилось к 110 миллионам.

Отмечается, что это значит, что приблизительно каждый третий американец вскоре будет проживать в штате, где рекреационная марихуана легализована.

Наблюдатели добавили, что это может привести к изменению законодательства в отношении марихуаны на федеральном уровне, где действует запрет, сообщает NBC News.

Использование марихуаны в медицинских целях разрешено в 34 штатов страны, последним в их число вошел Миссисипи.

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