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«Красивые и настоящие!»: дочь Алферовой опубликовала фото мамы и 98-летней бабушки
Ирине Алферовой в этом году исполнилось 69 лет/ Фото: программа «Сегодня Вечером» Первый канал

«Красивые и настоящие!»: дочь Алферовой опубликовала фото мамы и 98-летней бабушки

Юлия Курганова

Звезды

Артистка Ксения Алферова на своей странице в соцсети Instagram опубликовала фотографию, на которой запечатлены ее мама, знаменитая актриса Ирина Алферова и 98-летняя бабушка Ксения Архиповна.

Дочь звезды советского экрана написала в посте, что эти две женщины являются для нее самыми любимыми и лучшими.

— Заметьте, фильтров на этом фото нет. Когда бабушку, которой 98 лет, спрашивают о секрете ее молодости и вообще молодости, она говорит, что надо быть добрым человеком, помогать другим, что у злых, у вечно всем недовольных людей, лицо к старости вниз оплывает морщинами недовольства, занудства, злости, — отметила актриса.

Она добавила, что ее мама пользуется этим же секретом молодости. У нее очень доброе сердце и чистая душа, поэтому ей не нужны пластические хирурги для того, чтобы оставаться всегда красивой и молодой.

Поклонники звездной семьи оценили фото и оставили множество комплиментов.

«Прекрасная семья! Красивые и настоящие!»: «Красавицы!»; «Ирина Алферова — идеал красоты и женственности!» — написали пользователи.

Отметим, что Ирине Алферовой в этом году исполнилось уже 69 лет. Она была замужем за актером Александром Абдуловым, но через 17 лет они развелись. Дочь Ксению актриса родила в первом браке от дипломата из Болгарии. Сейчас артистка уже 25 лет замужем за актером Сергеем Мартыновым.

Читайте также: «Я все время плакала»: Алферова откровенно рассказала о браке с Абдуловым

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