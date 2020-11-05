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Задержаны супруги по подозрению в сбыте фальшивых денег в Подмосковье
Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

Задержаны супруги по подозрению в сбыте фальшивых денег в Подмосковье

Юлия Курганова

Происшествия

Полицейские в Ступине задержали 32-летнего мужчину и его 31-летнюю супругу, они подозреваются в сбыте поддельных денежных купюр. Об этом сообщается на сайте «МВД Медиа» в четверг, 5 ноября, со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Московской области.

Правоохранители установили, что злоумышленники в одном из магазинов в переулке Металлургов расплатились за товар двумя поддельными 5-тысячными купюрами.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».

Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения и установили подозреваемых в совершении преступления. Вскоре супружескую пару задержали. Во время обыска в квартире подозреваемых обнаружили и изъяли 11 купюр номиналом пять тысяч рублей. Экспертизы выявила, что они изготовлены не по технологии Гознака. Супруги сообщили, что банкноты они купили по 1,7 тысячи рублей за штуку через Интернет. За неделю они успели расплатиться фальшивыми деньгами на сумму 60 тысяч рублей.

Мужчину заключили под стражу, а женщина находится под домашним арестом.

В настоящее время проводятся мероприятия для установления причастности подозреваемых к совершению аналогичных преступлений.

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