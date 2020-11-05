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Наталья Сергунина: В Москве запущен проект о мировом опыте развития искусственного интеллекта
Фото: АГН «Москва»

Наталья Сергунина: В Москве запущен проект о мировом опыте развития искусственного интеллекта

Кирилл Николаев

Город

Столичная платформа о цифровых решениях ICT.Moscow расширила функционал базы знаний об искусственном интеллекте. Как сообщили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий, теперь вся актуальная информация об этой активно развивающейся технологии доступна на одной площадке.

По словам заместителя мэра столицы в правительстве Москвы, руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Натальи Сергуниной, проект о мировом опыте развития искусственного интеллекта запущен как часть информационной инфраструктуры города для бизнес-сообщества и разработчиков программных продуктов. Благодаря им столицу относят к мировым лидерам по внедрению современных решений.

— За продвинутыми технологиями — будущее мегаполисов. Чтобы и дальше повышать качество жизни, нужно стимулировать их развитие. Именно для этого в столице введен специальный правовой режим в области искусственного интеллекта, — отметила Наталья Сергунина.

Она добавила, что на ICT.Moscow можно найти новейшие российские и международные практики применения искусственного интеллекта. В настоящее время их уже около 700. Для удобства пользователей все практики распределены по функциональным сферам: «Наука», «Промышленность и энергетика», «Культура и искусство», «Образование», «Спорт», «Социальная сфера» и другие.

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искусственный интеллектНаталья СергунинаМосква
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