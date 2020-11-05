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Большинство россиян не готовы брать кредит для оплаты образования
Фото: Летняя карьерная школа Правительства Москвы

Большинство россиян не готовы брать кредит для оплаты образования

Виктория Родимкина

Образование

В России абитуриенты и их родители для оплаты образования чаще предпочитают брать деньги у родственников, чем в кредит. Это следует из данных опроса ВЦИОМ.

Так, согласно результатам опроса, 29 процентов россиян готовы занять деньги у родных и друзей, чтобы оплатить учебу. Чаще всего такой ответ давали респонденты в возрасте от 18 до 24 лет.

При этом взять образовательный кредит готовы 14 процентов опрошенных, а 15 процентов респондентов согласны на потребительский кредит на эти цели. При этом более четверти россиян заявили, что используют другие возможности найти средства на образование.

В России в августе была снижена процентная ставка по образовательному кредиту с 8,5 процента до 3 процентов. При опросе россияне выразили уверенность, что популярность образовательного кредита в ближайшие 2-3 года увеличится, передает РИА Новости.

В опросе ВЦИОМ поучаствовали 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.

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