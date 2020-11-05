Должность директора школы в России предложили сделать выборной

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Руководитель исполкома партии «Новые люди» Александр Даванков предложил сделать выборной должность директора школы. Об этом сообщает RT со ссылкой на письмо на имя замминистра просвещения России Виктора Басюка.

Политик напомнил, что директоров школ на сегодняшний день назначает учредитель в лице уполномоченного регионального органа исполнительной власти или местного самоуправления.

По словам Александра Даванкова, выбирать директора школы должны в соответствии с пожеланиями коллектива учителей, родителей, а также школьников.

— Избирать директора школы необходимо на альтернативной основе в открытом общественном конкурсе, — сказал он.

По мнению политика, у учредителя должно оставаться право обоснованно освобождать от должности избранного директора. Такой вариант возможен, например, при несоблюдении или существенных нарушениях устава школы, добавил Даванков.

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