Более 1000 грантов вручили педагогам МЭШ за сценарии уроков за 10 месяцев

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Департамент образования и науки составил портрет учителей, получающих гранты за вклад в развитие Московской электронной школы (МЭШ). Отмечается, что чаще всего ими являются женщины-педагоги, которые обладают высоким уровнем компетенций в области информационных технологий. Также они мотивируют учеников на получение навыков и умений.

В общей сложности преподаватели-женщины получают 85 процентов от общего числа грантов.

Самыми активными разработчиками материалов, которые получили гранты, стали учителя начальной школы — 757 грантов. Также выделились преподаватели английского языка (664 гранта), русского языка и литературы (463 гранта).

За сценарии уроков в МЭШ вручили 2648 грантов, из них 1036 — за 10 месяцев 2020 года. За развитие проекта МЭШ 686 человек получили 1185 грантов, передает официальный сайт мэра Москвы.

Чтобы получить грант, нужно разработать сценарий урока, образовательное приложение или электронное учебное пособие, разместив его в библиотеки Московской электронной школы. Награду получат те педагоги, чьи материалы просмотрят более 500 раз.

Ранее были названы самые популярные сценарии уроков МЭШ. Английский язык стал самым популярным предметом для сценариев уроков в библиотеке Московской электронной школы (МЭШ). За год уроки просмотрели 3,7 миллиона раз. Самым востребованным стал сценарий по теме «Одежда». Вторую позицию занял русский язык. Этими сценариями воспользовались около 2,8 миллиона раз.

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