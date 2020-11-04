Названы самые популярные сценарии уроков МЭШ

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Английский язык стал самым популярным предметом для сценариев уроков в библиотеке Московской электронной школы (МЭШ). За год уроки просмотрели 3,7 миллиона раз. Самым востребованным стал сценарий по теме «Одежда».

Вторую позицию занял русский язык. Этими сценариями воспользовались около 2,8 миллиона раз.

Третье место в рейтинге досталось предмету окружающий мир. Материалы по нему просмотрели более миллиона раз. Также в десятку лучших сценариев вошли материалы по математике, физической культуре, литературе, информатике, географии, технологии и физике. Сценариями по этим предметам в целом воспользовались более 4,5 миллиона раз.

Отмечается, что МЭШ постоянно развивается и увеличивает образовательный контент. За 2020 год число уникальных сценариев уроков МЭШ увеличилось более чем на 10 тысяч, передает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее департамент образования и науки столицы составил рейтинг самых популярных материалов в библиотеке Московской электронной школы, доступной в любой точке мира. За год там появилось порядка 500 новых учебников, которые представлены в электронном варианте. Самыми востребованными оказались пособия по информатике, английскому и русскому языкам, математике и алгебре. Ими воспользовались более 540 тысяч раз.

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