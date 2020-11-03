Названы самые популярные материалы в библиотеке МЭШ

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Департамент образования и науки столицы составил рейтинг самых популярных материалов в библиотеке Московской электронной школы (МЭШ), доступной в любой точке мира. Уточняется, что за год там появилось порядка 500 новых учебников, которые представлены в электронном варианте. Самыми востребованными оказались пособия по информатике, английскому и русскому языкам, математике и алгебре. Ими воспользовались более 540 тысяч раз.

Также в два раза увеличилось число образовательных интерактивных приложений. Ими воспользовались свыше 23 миллионов раз. Чаще всего школьники обращались к приложениям по русскому и английскому языкам, математике, окружающему миру и физической культуре. Всего они набрали около 10 миллионов просмотров.

Особо востребованными в библиотеке МЭШ являются сценарии уроков. За 2020 год число уникальных сценариев увеличилось более чем на 10 тысяч.

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Популярными стали сценарии по английскому языку. Их просмотрели 3,7 миллиона раз. Вторую позицию занял русский язык, третью — окружающий мир. Также востребованными оказались материалы по математике, физкультуре, литературе, информатике, географии, технологии и физике.

Также среди юных жителей столицы стали востребованы видеоуроки и виртуальные лаборатории, передает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что более одного миллиона пятерок поставили столичные учителя в дневник МЭШ за первую неделю дистанционного обучения. Всего за неделю дистанционного обучения ученики получили два миллиона оценок, половина из них — отличные.

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