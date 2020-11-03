Названы самые популярные материалы в библиотеке МЭШ
Департамент образования и науки столицы составил рейтинг самых популярных материалов в библиотеке Московской электронной школы (МЭШ), доступной в любой точке мира. Уточняется, что за год там появилось порядка 500 новых учебников, которые представлены в электронном варианте. Самыми востребованными оказались пособия по информатике, английскому и русскому языкам, математике и алгебре. Ими воспользовались более 540 тысяч раз.
Также в два раза увеличилось число образовательных интерактивных приложений. Ими воспользовались свыше 23 миллионов раз. Чаще всего школьники обращались к приложениям по русскому и английскому языкам, математике, окружающему миру и физической культуре. Всего они набрали около 10 миллионов просмотров.
Особо востребованными в библиотеке МЭШ являются сценарии уроков. За 2020 год число уникальных сценариев увеличилось более чем на 10 тысяч.
Популярными стали сценарии по английскому языку. Их просмотрели 3,7 миллиона раз. Вторую позицию занял русский язык, третью — окружающий мир. Также востребованными оказались материалы по математике, физкультуре, литературе, информатике, географии, технологии и физике.
Также среди юных жителей столицы стали востребованы видеоуроки и виртуальные лаборатории, передает официальный сайт мэра Москвы.
Ранее сообщалось, что более одного миллиона пятерок поставили столичные учителя в дневник МЭШ за первую неделю дистанционного обучения. Всего за неделю дистанционного обучения ученики получили два миллиона оценок, половина из них — отличные.
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