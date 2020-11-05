Запись по телефону открылась на госуслугах ГИБДД Подмосковья из-за сбоев

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Госавтоинспекция Подмосковья начала прием горожан по предварительной записи по телефону по причине сбоя в работе портала госуслуг. Об этом в четверг, 5 ноября, сообщили на сайте ГИБДД по Московской области.

Там отметили, что граждане смогут записаться для регистрации транспорта, проведения экзаменов, а также выдачи водительских прав в любой день кроме воскресенья и понедельника.

Уточняется, что из-за сбоя, который произошел в октябре, столичные подразделения ГИБДД изменили свой график работы и начали принимать горожан без выходных.

Ранее сообщалось, что в декабре 2021 года москвичи смогут предоставлять сотрудникам ГИБДД в тестовом режиме цифровой аналог водительских прав. Отмечается, что все цифровые двойники документов будут храниться в одном приложении.

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