Наличные накопления россиян превысили 12 триллионов рублей

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В России сумма наличных накоплений у граждан и в кассах российских предпринимателей к 1 октября превысила 12 триллионов рублей. Об этом сообщил начальник аналитического управления банка БКФ Михаил Осадчий в четверг, 5 ноября.

По его словам, этот рост стал рекордным с 2012 года.

— Наличные деньги вне банковской системы продемонстрировали рекордный рост — 28,3 процента в годовом выражении. Для сравнения: перед самым коронакризисом — на 1 марта 2020 года — этот рост был в четыре раза ниже и составлял всего 7,1 процента, — заявил аналитик.

Михаил Осадчий добавил, что большая сумма наличных денег в руках населения может создать инфляционные риски.

Управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий отметил, что это не является отличительной чертой России. В последние месяцы спрос на наличность значительно вырос по всему миру. Основной вклад в прирост объема наличных внесли март и апрель.

Это связано с настроениями населения в начале пандемии, когда люди массово начали забирать деньги из банков. На сегодняшний день этот рост замедлился, ситуация значительно стабилизировалась, передает слова эксперта РИА Новости.

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