Кибермошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

В России набирает популярность новый вид мошенничества: злоумышленники под надуманными предлогами просят установить в гаджеты некую программу, которая открывает им доступ к чужим средствам.

Как правило, преступники звонят гражданам, представляются сотрудниками кредитно-финансовых организаций и рассказывают о некой подозрительной активности с картами и счетами. Чтобы защитить деньги, владельцу средств предлагают установить в смартфон или планшетник некую программу.

Как поясняет основатель и генеральный директор интегратора информационной безопасности Angara Сергея Шерстобитова, речь может идти о вредоносной программе, которая перехватывает пароли в процессе их активации. При использовании банковских приложений программа считает пароль. Поэтому рекомендуется использовать биометрические данные для доступа к таким приложениям — отпечаток пальца, Face ID.

Директор по методологии и стандартизации компании Positive Technologies Дмитрий Кузнецов отмечает, что использование программ удаленного доступа к телефону — эффективный способ мошенничества, который позволяет злоумышленникам открывать в чужом гаджете различные приложения, менять пароли, осуществлять определенные операции.

По данным Банка России, за первые шесть месяцев текущего года активность телефонных мошенников выросла в четыре раза по сравнению с первым полугодием 2019 года: свыше 360 тысяч несанкционированных операций на сумму около четырех миллиардов рублей, пишут «Известия».

Ранее эксперты рассказали россиянам о рисках участия в интернет-опросах.

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