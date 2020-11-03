Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Эксперт предупредил о рисках участия в интернет-опросах
Фото: freepik.com

Эксперт предупредил о рисках участия в интернет-опросах

Татьяна Плотникова

Общество

Начальник отдела по противодействию мошенничеству компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов рассказал, в каких случаях предложение поучаствовать в интернет-опросе является прикрытием для мошенников и как обезопасить себя от злоумышленников.

Эксперт подтвердил, что ряд компаний действительно используют интернет-опросы как инструмент сбора данных, однако подобные опросы занимают не менее получаса, а предлагаемое за это вознаграждение обычно не превышает нескольких сотен рублей.

Если кто-то обещает крупное вознаграждение или огромные скидки за пятиминутный опрос, это повод насторожиться, предупреждает Сизов.

При участии в опросах не следует никому сообщать одноразовые пароли из SMS-сообщений и информацию доступа к банковским приложениям — это даст мошенникам доступ к дистанционному банковскому обслуживанию и возможность распоряжаться средствами на вашей банковской карте, рассказал Сизов агентству «Прайм».

Ранее была раскрыта новая схема мошенничества с платными опросами.

Читайте также: Россиянам рассказали, как заблокировать звонки мошенников на мобильный телефон

безопасность в интернетесоветы экспертовинтернет-опрос
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Камран Гасанов
Камран Гасанов

Что Путин думает о Карабахе

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Убит за переписку в родительском чате

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Все мы тотально несчастливы, правда?

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Чистый воздух в Москве стал реальностью

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

Страх и ненависть во Франции

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Зачем закупаться товарами впрок

Татьяна Черниговская
Татьяна Черниговская

У наших детей другой мозг

Все мнения
О проекте