Эксперт предупредил о рисках участия в интернет-опросах

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Начальник отдела по противодействию мошенничеству компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов рассказал, в каких случаях предложение поучаствовать в интернет-опросе является прикрытием для мошенников и как обезопасить себя от злоумышленников.

Эксперт подтвердил, что ряд компаний действительно используют интернет-опросы как инструмент сбора данных, однако подобные опросы занимают не менее получаса, а предлагаемое за это вознаграждение обычно не превышает нескольких сотен рублей.

Если кто-то обещает крупное вознаграждение или огромные скидки за пятиминутный опрос, это повод насторожиться, предупреждает Сизов.

При участии в опросах не следует никому сообщать одноразовые пароли из SMS-сообщений и информацию доступа к банковским приложениям — это даст мошенникам доступ к дистанционному банковскому обслуживанию и возможность распоряжаться средствами на вашей банковской карте, рассказал Сизов агентству «Прайм».

Ранее была раскрыта новая схема мошенничества с платными опросами.

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