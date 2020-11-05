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«Избалованы доступностью»: Дубцова призналась, почему перестала ходить на свидания
Фото: instagram.com/dubtsova_official

«Избалованы доступностью»: Дубцова призналась, почему перестала ходить на свидания

Захар Чайченко

Звезды

Российская певица Ирина Дубцова рассказала о своей личной жизни, отметив, что в данный момент у нее нет спутника жизни. Она заявила, что перестала ходить на свидания ввиду личной безопасности во время эпидемии коронавируса, а также призналась, что в последнее время ее расстраивают представители сильного пола.

— Сейчас я не хожу ни на какие свидания, боюсь «короны» и все меры соблюдаю. Если говорить об отношениях, скорее я могу сказать, что я сейчас свободна, — сообщила Дубцова.

Победительница «Фабрики звезд» также призналась, что видит мужчин насквозь и этот факт ее разочаровывает. По мнению Дубцовой, все дело в том, что женщины стали баловать сильную половину излишней доступностью, которая наблюдается в обществе последние десять лет, передает PeopleTalk.

— Наверное, потому что мужчины избалованы какой-то доступностью, которая у нас особенно остро наблюдается последние десять лет и отрицательно влияет на отношение к процессу ухаживания, женщине и вообще к любви, — высказалась певица.

Кроме того, певица считает, что подобная «ветреность» со стороны женщин отрицательно влияет как на процесс ухаживания, так и на любовь в принципе. В заключение она заявила о том, что фразу «я тебя люблю» не произносила в своих композициях уже очень давно.

Ирина Дубцова стала известной благодаря проекту «Фабрика звезд», на котором она стала победительницей четвертого сезона, получив в качестве приза автомобиль, запись сольного альбома и съемку трех видеоклипов.

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